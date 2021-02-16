شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤثر حالة الطقس على مباراة الأهلي والمريخ السوداني.. الأرصاد تُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن القاهرة ستشهد خلال الساعات المقبلة أمطارا خفيفة ومتوسطة في بعض المناطق منها، على أن يستمر الوضع حتى يوم الخميس المقبل.

أضافت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد» المُذاع على قناة «TEN» تقدمه الإعلامية مها بهنسي: «رغم استمرار حالة الطقس المتقلب حتى يوم الخميس المقبل، إلا أن ذروته ستكون اليوم وغدًا».

وعن ما إذا كانت مباراة الأهلي والمريخ السوداني التي ستعقد مساء اليوم ستتأثر بالتقلبات الجوية، أوضحت: «من المتوقع سقوط أمطار خفيفة أو متوسطة لذا لن يكون لها تأثير على أداء اللاعبين للمباراة»، لافتة إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح على القاهرة وبرودة في الطقس.

نصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، المواطنين المتوجهين لمشاهدة المباراة خارج المنزل بارتداء الملابس الثقيلة جدًا خصوصًا مع دخول ساعات الليل التي ستشهد مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة.