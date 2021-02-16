شكرا لقرائتكم خبر عن بخطة «الدوائر المغلقة»..تأمين مباراة الأهلي والمريخ بالبطولة الافريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع رجال الأمن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والمريخ السوداني باستاد القاهرة، حيث يؤمن رجال الأفريقية للأمن والحراسة المباراة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتتضمن خطط رجال الأمن ، تأمين المباراة التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، عن طريق تشكيل دوائر مغلقة لحراسة الملعب، ومقر المؤتمرات الصحفية ولجنة الحكام بجانب ضيوف المباراة من السودان ومن الاتحاد الافريقي لكرة القدم، حيث تتولى «الافريقية» تأمين مباريات الفرق المصرية المشاركة في البطولات القارية سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية.

واختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة المريخ السوداني، في مشوار الدفاع عن اللقب الذي توج به النسور الحمر في النسخة الأخيرة، بعدما بدأ رحلة الدفاع عن النجمة العاشرة في مشواره القاري.

ويضع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع معاونيه خطة مباراة المريخ وأسلوب اللعب الذي يعتمد عليه، بعد دراسة المنافس والتوقف على عناصر القوة في صفوفه، وأسلوب لعبه ومفاتيح اللعب التي يعتمد عليها في الاختراقات وفي الدفاع أيضا، حيث يفكر موسيماني في الاعتماد على العناصر الأساسية للفريق الأحمر في ظل صعوبة المباراة الافتتاحية بدور المجموعات الإفريقي.

وعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة بلاعبى الفريق قبل انطلاق المران الجماعى الأخير على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص موسيمانى على الاجتماع بلاعبى الفريق قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة المريخ السودانى.