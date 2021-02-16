شكرا لقرائتكم خبر عن «ريمونتادات» خالدة: «الدنيا بتروح وتيجي» مرة «مانولاس» مرة «أوريجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تنطلق غداً مباريات الدور السادس عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/21، بلقاء فريق برشلونة الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما يستضيف لايبزج الألماني ليفربول الإنجليزي، في ذهاب دوري الـ«16».

وتلعب تلك الجولة من البطولة على مبارتان –ذهاب وإياب- بنظام خروج المغلوب، مما لا يعطي مجال للفرق للتراخي في تحقيق الفوز، ويحفزها على الانتصار بأي شكل كان، حتى لو تعثرت في بدء المشوار، عكس دور الاثنين وثلاثين في البطولة الذي يعطى للفرق فرصة التعويض عبر جمع النقاط، وبالتقليب في صفحات تاريخ البطولة الأوروبية الأعرق، نرى العديد من النماذج لفرق كادت أن تقصى من البطولة لكنها استعادت مستواها، وحققت الإنتصار فيما يعرف بـ«الريمنتادا».

وفيما يلي نستعرض أبرز 7 ريمنتادات في تاريخ دوري أبطال أوروبا

7- سولشاير وريمنتادا نهائي 99

مانشستر يونايتد 2-1 بايرن ميونيخ

نهائي 1999

المباراة لا تنتهى إلا مع صفارة الحكم هكذا عملتنا كرة القدم، ومن خلال هذا اللقاء حفر النرويجي «أولي جونار سولشاير»، أسمه باحرف من نور في قلوب مشجعى مانشستر يونايد، لما لا وهو سبب تتويج فريقهم بدوري ابطال أوروبا نسخة 1999.

وأمام حشد من 90 ألف متفرج في «كامب نو»، أقيم نهائي دوري ابطال أوروبا بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، وتقدم البافاريون في الدقيقة السادسة بهدف لـ« ماريو بازلر»، وظل اللقاء على هذه النتيجة حتى الدقائق الأخيرة من المباراة وانتهائء الوقت الأصلي، لكن الشياطين الحمر كان لهم رأي أخر في الوقت بدل الضائع حين أحرز « تيدي شيرينغهام» هدف التعادل لليونايتد،في الدقيقة الـ91، قبل أن يضيف سولشاير الهدف الثاني في الدقيقة 93.

وبعد أن كان البايرن ومشجعيه يستعدوا للاحتفال باللقب الأوروبي الأغلى، خطف الشياطين الحمر من البافاريين ذات الاذنين.

6- ريمنتادا كرويف ارينا

توتنهام 0-1 أياكس

أياكس 2-3 توتنهام

نصف النهائي 2018/19

عادة ما تحقق الفرق الريمنتادا على ارضها، لذلك يكون الفريق الذي تلعب على أرضه مباراة الإياب هو سعيد الحظ، حتى يستطيع تدارك الموقف، لكن ريمنتادا توتنهام الإنجليزي على فريق أياكس الهولندي تعد حالة خاصة إذ استطاع فريق العاصمة أن يعود في النتيجة على أرض الخصم، وجاءت مباراة الذهاب مخيبة للأمام بالنسبة لعشاق توتنهام حيث تفوق فريق أياكس بإجرازه هدف دون مقابل، على ملعب توتنهام.

لتأتى مباراة الإياب بمهمة صعبة حيث يتعين على السبيرز أن يحققوا أنتصار على الـ«يوهان كرويف ارينا»، ملعب اياكس، وجاء الشوط الأول بتعزيز اياكس للنتيجة بإحرازه هدفين حملا توقيع ماتيس ديلجت وحكيم زياش.

واللافت في ريمنتادا توتنهام أنها حدثت على شوط واحد، و في الشوط انفجر البرازيلي «لوكاس مورا»، ليحرز هاتريك في مرمي اياكس، في الدقيقة الـ55 والـ59، قبل أن يبصم بالهدف الثالث في اخر دقيقة في المباراة 95، ويقود فريقه للفوز على أياكس ووصول للنهائي حيث بقاعدة الهدف خارج الديار.

5- ريمنتادا ديبرتيفو لاكرونيا على الميلان

ميلان 4-1 ديبورتيفو لاكورونيا

ديبورتيفو لاكورونيا 4-0 ميلان

ربع النهائي 2003/2004

في موسم 2003/04 كان يعيش الديبور في أفضل حالاته، لكن لم يمن من المتوقع أن يصل الأمر إلى أقصاء حامل اللقب،«أي سي ميلان»، واكتسح الروسونيري الديبور بأربعة اهداف لهدف في الذهاب قبل أن يعود الفريق الاسباني ويحقق الريمنتادا بالفوز بـ4 أهداف نظيفة ليقصي حامل اللقب، واحرز كل من والتر باندياني وخوان كارلوس فاليرون وألبرتو لوك النتيجة 3-0 - قبل أن يضيف البديل فران غونزاليس الهدف الرابع.

4- ريمنتاد روما على البرسا

برشلونة 4-1 روما

روما 3-0 برشلونة

ربع نهائي 2017/18

الريمنتادا عاد تكون بين الفرق الند لبعضها البعض، لكن حين تكون فريق ليس لديك تاريخ كبير في البطولات الأوروبية كـ«روما» وتلاقي عملاق أوروبا، البرسا فإن إمكانية الفوز تعد إنجاز في حد ذاته ناهيك عن طريقة العودة في المباراة.

وفي مباراة الذهاب التي أقيمت على الكامب نو امطر الكتالونيين شباك الذهاب بأربعة أهداف، فيما أكتفى فريق روما بإحراز هدف وحيد للاعب إدين دجيكو، قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، الهدف الذي لم يدرك عشاق البرسا أنه سيكون سبب الفوز.

وفي أياب دور الثمانية حقق الذئاب المعجزة بتسجيل ثلاث أهداف مقابل لا شيء، ليصعد الفريق بقاعدة الهدف خارج الديار.

وجاء اهداف روما كالتالي، هدف ديكو في الدقيقة الـ6 ثم ركلة جزاء احرزها «دانييلي دي روسي» مهدت الطريق لرأسيه «كوستاس مانولاس» في الدقيقة 82، ليعلو الهتاف في ملعب الاوليمبيكو بروما ، الامر كان لا يصدق ولا أدل على ذلك رصد رد فعل المعلق الإيطالي على الهدف.

3- جحيم الانفيلد

برشلونة 3-0 ليفربول

ليفربول 4-0 برشلونة

2018/19 نصف النهائي

كانت تلك المباراة في دور قبل النهائي، واتت مباراة الذهاب التي أقيمت في ستاد الكامب نو لتطمأن جماهير البرسا أن الوصول للنهائي بات يسيراً مع إحراز فريقها لـ3 أهداف في مرمي أليسون بيكر حارس مرمي ليفربول، مقابل لاشئ للريدز.

المهمة كانت مستحيلة بالفعل، إذ كان يطلب الأمر أحراز ليفربول لـ4 أهداف للصعود، وتعقد الامر أكثر مع غياب أثنين من بين مثلث هجوم الريدز هم محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو، تصريحات المدرب يروجين كلوب لم تكن تعطي مؤشر أن الفريق عازم مؤمن بإمكانية العودة، لكن ملعب الانفيلد كان له رأي مخالف، مع بدء المباراة ديفوك اوريجي –الذي شارك في المباراة بعد خياب فيرمينيو- يحرز هدف التقدم للريدز، تخلله هدفي للاعب وسط ليفربول الهولندي فينالدوم، قبل أن يحرز أوريجي الهدف الرابع، ليقصي البرسا من البطولة، ويمهد الطريق للريدز للحصول على اللقب السادس لهم في دوري الأبطال.

2- ريمنتادا برشلونة على باريس

باريس سان جيرمان 4-0 برشلونة – في الذهاب

برشلونة 6-1 باريس سان جيرمان – في الإياب

موسم : 2016/17 دور: الـ16

تأخر فريق بفارق أربعة أهداف في مباراة الذهاب يعنى إنتهاء المباراة، لكن مع برشلونة بإن الأمر يختلف، حيث أستطاع فريق «البرسا» قلب تأخره بـ4 أهداف أمام باريس جان جيرمان في ملعب حديقة الامراء بباريس إلى فوز ساحق على ستاد االـ«كامب نو» في كتالونيا، بنتيجة 6-1، ليصبح العملاق الكتالوني أول فريق يقلب تأخره بأربعة أهداف ليفوز بمباراة في دوري أبطال أوروبا.

وإذا كانت هزيمة برشلونة في باريس شكلت صدمة، فإن طريقة عودة رفاق ميسي شكلت معجزة أكبر، فالفريق يحتاج إلى 4 أهداف لكي يتعادل أو 5 ليفوز، مما يجعل المهمة أشبه بالمستحيلة، هدف مبكر للمهاجم الاوروجوياني لويس سواريز، في مرمي الباريسيين جعل جماهير البرسا في المدرجات تؤمن بإمكانية العودة، تلى ذلك هدف بالخطأ من المدافع ليفين كورزاوا في مرماه وركلة جزاء ليونيل ميسي.

لكن مهاجم باريس سان جيرمان الأوروجوياني إيدرسون كافاني جاء في الدقيقية 62، ليحطم أحلام الكتالونيين بهدف في مرمي تيرشتيجن، ليعقد الامر ويحتاج برشلونة لثلاث أهداف كاملين ليعبر دور الـ16 عشر.

ظل الوضع كما هو حتى جاءت الدقيقة 88، لتبدأ ملحمة أسطورية، بطلها المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث أستطاع بهدفين و«أسيست»، أن يقود عملاق كتالونيا لعبور دور الستة عشر وتخطى الفريق الباريسي.

وجاء ذلك عن طريق ركلة حرة مذهلة في الدقيقة 88 ، ثم ركلة جزاء في الدقيقة 91 ، وتمريرة رائعة من نيمار إلى العمق في الدقيقة ، لتجد أقدام «سيرجي روبرتو»، وتسكن شباك « كيفن تراب»، لتعلو الفرحة في مدرجات ملعب الكامب نو، بتحقيق المعجزة الكروية.

يذكر أن كلمة ريمنتادا هي علامة مسجلة باسم فريق برشلونة خاصة أنها كلمة أسبانية وتعنى العودة «Come back»، وبعد تلك المباراة أصبح مصطلح الريمنتادا هو الأكثر شيوعاً من كلمة االـ«كامباك».

1- معجزة إسطنبول

ليفربول 3-3 ميلان

نهائي دوري أبطال 2005

وإذا كان العودة في البطولة يتم على مباراتين، مما يتيح للفريق إمكانية أستعادة مستواه خلال مبارتي الذهاب والإياب، فإن العودة في نفس المباراة يعد معجزة حقيقية، تلك المعجزة التي حققها فريق ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا حين واجه فريق أي سي ميلان، على ستاد اتاتورك الاوليمبي بأسطنبول التركية عام 2005.

كل المؤشرات قبل المباراة كانت تشير لتتويج الميلان، لما لا وقد حقق اللقب قبلها بعامين في بطولة 2003، كما أن فريق الميلان يضم كوكبه من النجوم العالمية أمثال مالديني وكاكا وسيدورف وتشيفتشينكو، وأتت الدقيقية الأولي في المباراة لتؤكد تفوق الميلانن فهدف للمدافع الإيطالي باولو مالديني، ليكون أسرع هدف في نهائي دوري الأبطال، تبع ذلك هدفين للمهاجم الأرجنتيني«كريسبو»، وينتهى الشوط الأاول بتفوق الميلان بثلاث أهداف كاملين.

لينطلق الشوط الثاني ومعه يحقق الريدز المعجزة، حين استطاع الريدز أن يخطف ثلاث أهداف في 6 دقائق، من 54 إلى 60، حملوا توقيع، القائد الإنجليزي ستيفين جيراد، والتشيكي فلاديمير شميتسر، وتشابي الونسو الاسباني.

لتستمر المباراة بهذا المنوال ونلجأ للاشواط الإضافية ثم ركلات الجزاء التي ابتسمت للريدز بنتيجة 3-2.

فما ييلي نستعرض باقي العودات والريمنتادات التاريخية في البطولة الأعرق في أوروبا.

مانشستر يونايتد 0-2 باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان 1-3 مانشستر يونايتد (3-3)، وفاز اليونايتد بفضل الأهداف خارج الأرض

2018/19 دور الـ16

تشيلسي 3-1 برشلونة

برشلونة 5-1 تشيلسي

ربع النهائي 1999/2000

ريال مدريد 4-2 موناكو

موناكو 3-1 ريال مدريد

ربع النهائي 2003/2004

نابولي 3-1 تشيلسي

تشيلسي 4-1 نابولي

2011/12 دور الـ16

ميلان 2-0 برشلونة

برشلونة 4-0 ميلان

2012/13 دور الـ16

أولمبياكوس 2-0 مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد 3-0 أولمبياكوس

2013/14 دور الـ16

باريس سان جيرمان 3-1 تشيلسي

تشيلسي 2-0 باريس سان جيرمان

ربع نهائي 2013/2014

بورتو 3-1 بايرن ميونخ

بايرن ميونخ 6-1 بورتو

ربع نهائي 2014/15

فولفسبورج 2-0 ريال مدريد

ريال مدريد 3-0 فولفسبورج

ربع النهائي 2015/2016

أتلتيكو مدريد 2-0 يوفنتوس

يوفنتوس 3-0 أتلتيكو مدريد

2018/19 دور الـ16