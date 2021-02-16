شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات سلة الأهلي» يفوز على الشمس في بطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلى من تحقيق الفوز على الشمس بنتيجة 88-44، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة نادي الشمس، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا، تحت قيادة المدير الفني علي هاشم، وشهد اللقاء تفوق الفريق على منافسه طوال اللقاء، بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع والرميات الثلاثية.

وكان الأهلي قد فاز في المباراة السابقة على الجزيرة بنتيجة 88-84، ضمن منافسات بطولة الدوري.