شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عيد عبدالملك: «لم أتنمر على شيكابالا.. وحديثي مجرد مشاكسة كروية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت مروة عيد عبدالملك، لاعبة النادي الأهلي لكرة اليد، والمحترفة بنيس الفرنسي، إنها لم تتنمر على محمود عبدالرازق «شيكابالا»، وحديثها كان عبارة عن مشاكسة كروية فقط، مؤكدة أن تعرضها للتنمر متكرر خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت عبدالملك، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «ملعب أون تايم»، على قناة أون تايم سبورتس: «أنا راضية بشكلي وصوتي وجسمي وراضية بتاريخي اللي بعمله، وأنا أرفض التنمر على أي شخص ومعرفش الناس ليه بتهاجمني كدا!».

وتابعت عبدالملك: «بطلب من جمهور الأهلي والزمالك إننا نهدى شوية، في النهاية دي كورة، وأنا بحترم كل الناس ومعنديش مشكلة مع أي حد ومسامحة أي حد غلط فيا».

وعن اتهامها بالتنمر على شيكابالا قالت مروة عيد: «لم أتنمر على شيكابالا، وحديثي كان مشاكسة كروية فقط، بعد مباراة الزمالك والأهلي ديسمبر الماضي، وأرفض أي إهانة أو التنمر على أي شخص».

وأوضحت مروة عيد عبدالملك: «أنا كنت بساند أحمد الأحمر ويحيى الدرع كتير جدًا وقت كأس العالم بعد ما اتعرضوا للهجوم، على الرغم أنهم زملكاوية، أنا بساند وبدعم أي حد وبتمنى إن بلدي تتطور».

ويذكر أن مروة عيد هي أول لاعبة مصرية تحترف بالخارج، بدأت في لعب كرة القدم وهي في الخامسة من عمرها في مركز شباب زينهم.

ولعبت كرة القدم مع نادي وادي دجلة والمنتخب المصري، وكانت هدافة الدوري لمدة 3 سنوات، قبل أن تترك كرة القدم وتتجه لليد، وانتقلت مروة لصفوف فريق كرة اليد بالنادي الأهلي عام 1996، واستمرت مع النادي الأهلي 14 عاما، لم تخسر مروة مع النادي الأهلي سوى مبارتين أو ثلاث طيلة فترة لعبها مع النادي.