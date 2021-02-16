شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار مدرب المريخ السودانى التدريبى قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتطلع التونسي نصر الدين النابي، مدرب فريق المريخ السوداني الأول لكرة القدم، إلى تسجيل بداية مثالية مع فريقه في دوري أبطال إفريقيا عندما يلتقي اليوم نظيره الأهلي، في أولى مباريات المجموعة.

ولد نصر الدين النابي بمدينة المنستير التونسيّة سنة 1965، حاصل على دبلوم الاتّحاد الأوروبي لكرة القدم، لعب كرة القدم فى فريق ناشئى عاصمة الرباط.



درس في بلجيكا ونال الجنسية البلجيكية والتحق هناك بمدرسة تعليم مدربى كرة القدم، بدأ مسيرته التدريبيّة في سنة 2001 مع قطاع الشبّان لفريق أندرلخت البلجيكي، ثم تحوّل إلى الكونغو الديمقراطيّة سنة 2004 في نطاق التعاون الفنّي، حيث سبق له الإشراف على أندية فيتا كلوب ومازمبي وموتيمي بامبي، حيث ساهم في إحراز لقب الدوري الكونغولي بفوزه على فريق مازيمبى، بعدها انتقل إلى الأهلي الإماراتي، ليعود إلى فريقه موتيما بامبي الكونغولى لينجح في الترشّح لدوري المجموعات لكأس الاتّحاد الإفريقي 2011 بعد إزاحة فريق حرس الحدود المصري.



غير أنّ تجربته لم تتواصل معه بسبب سوء التفاهم الّذي حصل له آنذاك مع إدارة الفريق، لينتقل بعدها لتدريب فريق ليوبار الكنغولى والذى أحرز معه لقب كأس الاتحاد الإفريقى، وبعدها انتقل للإشراف على فريق الأهلى الليبى فى إبريل من هذا العام وتم فسخ عقده فى سبتمبر 2013، ويتولى حاليا تدريب المريخ السودانى ويعتبر مواجهة اليوم هامة لمشواره التدريبى وحملت تصريحاته الأخيرة طابع التحدى رغم الإنجازات التى حققها الأهلي مؤخرا وآخرها الفوز ببرونزية العالم.