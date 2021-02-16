شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام المريخ..مشاركة أجاي وبواليا وديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد تشكيل الأهلي لمباراة المريخ السوداني الليلة ببطولة أفريقيا العديد من التغييرات بسبب الغيابات التى يعني منها الفريق ، حيث يغيب عن الأهلي ، كلاً من طاهر محمد طاهر ، على معلول وصلاح محسن وأيمن أشرف للإصابة بجانب إستمرار غياب وليد سليمان للأصابة أيضاً ، كما يغيب عن القائمة حسين الشحات للإيقاف.

ويضم التشكيل المتوقع للاهلي ،كلاً ، من محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ،بدر بانون ، محمود وحيد ، محمد هاني ،عمرو السولية ، أليو ديانج ،كهربا ، محمد مجدي أفشة ، أجاي ووالتر بواليا.

ويدخل الاهلى اختباراً كروياً جديداً عندما يواجه المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم نتيجتها لضمان الصعود لربع نهائى البطولة التى يسعى للحفاظ على لقبها للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بلقب النسخة الماضية.