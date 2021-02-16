شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام المريخ..مشاركة أجاي وبواليا وديانج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشهد تشكيل الأهلي لمباراة المريخ السوداني الليلة ببطولة أفريقيا العديد من التغييرات بسبب الغيابات التى يعني منها الفريق ، حيث يغيب عن الأهلي ، كلاً من طاهر محمد طاهر ، على معلول وصلاح محسن وأيمن أشرف للإصابة بجانب إستمرار غياب وليد سليمان للأصابة أيضاً ، كما يغيب عن القائمة حسين الشحات للإيقاف.
ويضم التشكيل المتوقع للاهلي ،كلاً ، من محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ،بدر بانون ، محمود وحيد ، محمد هاني ،عمرو السولية ، أليو ديانج ،كهربا ، محمد مجدي أفشة ، أجاي ووالتر بواليا.
ويدخل الاهلى اختباراً كروياً جديداً عندما يواجه المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم نتيجتها لضمان الصعود لربع نهائى البطولة التى يسعى للحفاظ على لقبها للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بلقب النسخة الماضية.
ويتسلح الأهلى بالروح العالية والحالة المعنوية المرتفعة التى يتحلى بها لاعبوه، بعد الإنجاز الذى حققه الأهلى بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلى فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، لاسيما بعد المستوى العالى الذى ظهر عليه الفريق خلال مشاركته فى مونديال الأندية، وتكرار الإنجاز الوحيد الذى تحقق عام 2006.
من جهته عقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلي أكثر من جلسة مع لاعبيه فى إطار التحضير لمواجهة المريخ السوداني، من أجل تحديد خطة المباراة والأسلوب الذى سيعتمد عليه أمام بطل السودان، ومعالجة الأخطاء التى وقع فيها لاعبيه بمباريات مونديال الأندية، بخلاف وضع الخطة التى ينوى تطبيقها فى مباراة اليوم.
وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة استغلال كل الفرص التى تتاح لهم أمام المرمى بدلا من تكرار إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، وحسم نتيجة المباراة مبكرا، لاسيما أن الفريق قد يعانى من الإجهاد فى الأمتار الأخيرة من زمن المباراة بسبب ضغط المباريات وعدم الحصول على راحة كافية بعد العودة من قطر عقب انتهاء منافسات كأس العالم للأندية.