شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. انفعال متعب بسبب إسقاطات جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية، ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس كثيرة تدار داخل غرف الملابس خاصة في الأندية الكبيرة مثل الأهلى، حيث شهدت غرفة ملابس الأهلى قبل سنوات أزمة بين وائل جمعة مدير الكرة السابق وعماد متعب مهاجم الفريق السابق، بدأت خلال جلسة عقدها وائل جمعة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق أحد التدريبات، وتحدث جمعة عن عدة أمور خاصة بالفريق وتحدث مع بعض اللاعبين وتحديداً الكبار.

وانتقد مدير الكرة آنذاك هذا التصرف من بعض اللاعبين، وهو ما اعتبره متعب إسقاطاً من مدير الكرة عليه، فرد المهاجم السابق أمام اللاعبين واشتعل الموقف بينهما، وهدد متعب وقتها بأنه سيرحل عن النادى إذا لم يجد لنفسه مكاناً مع الفريق وإذا تجاهله الجهاز الفنى.