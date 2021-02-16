شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يحتفظ برقم منفرد فى لقاءات الإسماعيلى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مواجهة من العيار الثقيل يلتقى الإسماعيلى مع الزمالك غدا الأربعاء،لحساب الجولة الــ13 ببطولة الدورى الممتاز ، ويعد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى الحالى لطلائع الجيش هو اللاعب الوحيد الذى ارتدى قميص الفريقين وقام بالتسجيل لكلا منهما فى مبارياتهما برصيد 5 أهداف بواقع هدفين للزمالك وثلاثة للإسماعيلى.

يذكر أن الدراويش قد ضم اللاعب فى الألفية وساهم بحصد الفريق لقب مسابقة الدورى نسخة 2001 -2002.

يضع البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى للإسماعيلى، اليوم الثلاثاء، الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الأربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن يوفيتش قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى صفحة مباراة لافيينا اف سى بدور الـ 32 لكأس مصر والتى أقيمت عصر الاحد على ستاد السويس الجديد وفاز بها الدراويش بهدفين مقابل هدف.

وتأكد غياب محمد بيومى لاعب الإسماعيلى عن مباراة فريقه أمام الزمالك بعد تعرضه لشد فى العضلة الأمامية فى مواجهة لافيينا إف سى بكأس مصر، وأكد الجهاز الطبى للدراويش صعوبة لحاق اللاعب بمواجهة الفارس الأبيض لحاجته للعلاج لمدة عشرة أيام على أقصى تقدير.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.

وفى المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.