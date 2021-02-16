شكرا لقرائتكم خبر عن من هو سيكازوى حكم لقاء الأهلى والمريخ فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير الحكم الزامبى سيكازوى مباراة الأهلى والمريخ السودانى ، التى تقام اليوم في التاسعة مساء بإستاد القاهرة ، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا .

ويراود الأحمر وجماهيره عدة مخاوف من إدارة الزامبى سيكازوى لمباراة اليوم ، في ظل ما يتردد عنه ، وتعرضه للإيقاف من جانب الاتحاد الأفريقي لأسباب مختلفة .

-ولد عام 26 مايو 1979 ، ويبلغ من العمر 42 عاما

- يعمل مدرسا.

- انضم للقائمة الدولية عام 2010.

- أدار مباراتين فى نهائيات كأس العالم 2018.

- أدار 10 مباريات فى نهائيات كأس أمم أفريقيا.

- أدار 3 مباريات من أصل 4 حكم فيها فى البطولة الحالية للفرق المغربية.

-أول مباراة أدارها للفرق المصرية، مباراة منتخب مصر تحت 20 سنة ضد مالي في كأس أمم أفريقيا 2011، والتى انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

-أدار مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية 2018 -2019.

-أدار للأهلي 4 مباريات في بطولات أفريقيا للأندية امام القطن الكاميروني فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2013، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 .. و أدار مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية 2014، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1 ، كما أدار مباراة الأهلي ضد نادي الجيش الوطني الرواندي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا موسم 2015، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة، إضافة الى الاهلى و الوداد لمغربى بذهاب نصف نهائي النسخة الماضية و التي انتهت 2\0 للاحمر .

شارك في مباراة الأهلى و الزمالك بنهائى دورى أبطال أفريقيا ، حكما للفيديو ، في اللقاء الذى انتهى بفوز الاحمر بهدفين مقابل هدف .

سبق لسيكازوى أن ظهر في مباريات الفرق المصرية سواء الاهلى او الزمالك أو المنتخب الوطنى ، فعلى مستوى مباريات الفراعنة أدار 5 مواجهات حقق المنتخب الفوز في مباراتين ، وتلقي هزيمتين، وتعادل في مواجهة وحيدة ، و ساهم في حرمان مصر من الصعود لأمم افريقيا 2016 ، عندما أطلفق صافرة النهاية في مباراة نيجيريا و كان محمد صلاح يكاد يسجل هدف الصعود في اللقاء الذى انتهى بالتعادل .

واجهته اتهامات مختلفة في مباراة الترجى التونسى و أول أغسطس الأنجولى بإياب نصف نهائي دورى الأبطال عام 2018

ألغى هدف للفريق الأنجولى و سجل بطل تونس هدف ، و صعد للمباراة النهائية وصعد للمباراة النهائية ، وتقدم أول أغسطس الانجولى بشكوى للكاف و الفيفا ضد الحكم .

تم إيقافه من لجنة الانضباط 4 اشهر ومنعه من مزاولة أى نشاط رياضى وقتها بسبب تحيزه لبطل تونس .