شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة للأهلى.. المريخ السودانى لا يعرف الفوز أمام الأندية المصرية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى لمواجهة صعبة أمام المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ويسعى لانطلاقة قوية فى مشوار الدفاع عن لقبه الذى أحرزه بعد الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

يدخل الأهلى المباراة منتشيا بتتويجه بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية فى تاريخه، وذلك بعد الفوز على بالميراس البرازيلى بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

ويعانى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، من غياب أكثر من لاعب بقائمة الفريق، يأتى فى مقدمتهم على معلول وصلاح محسن ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأيمن أشرف للإصابة، بالإضافة لحسين الشحات الموقوف.

وقبل مواجهة الأهلى، لعب الفريق السودانى مع الأندية المصرية 9 مواجهات على أرضها، فخسر فى 8 مباريات، وتعادل مرة واحدة، ولم يحقق أى انتصار، وهو ما نستعرضها في التقرير التالى..

أمام غزل المحلة فى ربع نهائى دورى الأبطال عام 1975، وخسر لقاء الذهاب (2-1).

أمام الأهلى، فى ذهاب دور الـ32 لدورى الأبطال 1983، وفاز المارد الأحمر (1-0).

أمام الأهلى فى إياب ربع نهائى أبطال الكؤوس 1993، وفاز الأخير (5-1)، وهى الخسارة الأكبر للمريخ فى مصر.

أمام المقاولون فى إياب دور الـ16 لبطولة أبطال الكؤوس 1994، وانتصر ذئاب الجبل بهدفين نظيفين.

أمام المنصورة فى إياب دور الـ32 لبطولة أبطال الكؤوس، عام 1997، وفاز الأخير (2-0).

أمام المصرى فى إياب دور الـ32 لبطولة أبطال الكؤوس 1999، وانتصر الفريق البورسعيدى (1-0).

أمام الأهلى فى إياب دور الـ16 لدورى الأبطال عام 2002، وفاز المارد الأحمر بهدفين نظيفين.

أمام المقاولون العرب فى إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية 2005، وفاز الذئاب بثلاثية دون رد.

أمام الإسماعيلى فى دور المجموعات للكونفدرالية، عام 2007، وتعادلا (1-1).