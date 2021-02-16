شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد تهدد مشاركة عمار حمدي مع الاتحاد أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى أن غياب عمار حمدي لاعب وسط الفريق عن التدريبات الجماعية أمس الاثنين بسبب معاناته من نزلة برد وراء جعلته غير قادر على الشماركة فى لاتدريبات لما يشعر به من الام وارتفاع بدرجة الحرارة .

وطلب الجهاز الطبى برئاسة الدكتور عمرو الأشلم منح عمار حمدى راحة من التدريبات بعد شكواه من الالام و ارتفاع بسيط فى درجة الحرارة حسبما أكد طبيب الفريق .

وأوضح مدير الكرة ان اللاعب خضع لمسحة كورونا منذ 48 ساعة وجاءت سلبية ولكن فضل الجهاز الطبى اجراء مسحة تأكيدية أمس للأطمئنان عليه وينتظر ظهور النتيجة اليوم .

واشار إبراهيم حسن أنه سيتم اليوم تحديد مشاركة اللاعب لمعسكر السويس استعداد لمباراة سيراميكا من عدمه وأن كان الأقرب عدم الاستعانة به لضمان حصوله على القدر الكافى من الراحة.

ويدخل الفريق معسكر مغلق بالسويس اليوم عقب تدريب الثالثة عصرا وإعلان 22 لاعب لدخول معسكر الفريق واستعاد فريق الاتحاد القوة الضاربة المتمثلة فى رزاق سيسيه و مروان عطية و كريم يحيى وروماريو استعدادا لمباراة سيراميكا التى ستقام مساء غدا .