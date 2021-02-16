إنبي: سنرد على إلغاء المسحات.. والزمالك لم يفاوض إيبوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أن مجلس إدارة النادي البترولي سيجدد موقفه من إلغاء المسحات، مضيفًا أنه لم يحدث مفاوضات على أرض الواقع من جانب الزمالك لضم المهاجم النيجيري جون إيبوكا.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت"، قال عبدالناصر محمد: "الطبيعي ان الاتحاد هو من يقوم بتنظيم اللعبة والدولة التي تدير المنظومة هي من تتحمل التكلفة".

وتابع: "خلال الفترة الماضية، الكثير من الأندية لم تستطع الإيفاء بالتزاماتها تجاه اللاعبين، وقامت بتخفيض الأجور، راعي البطولة نفسه توقف عن السداد بسبب جائحة كورونا وخوفه من عدم استكمال الدوري".

وأضاف: "واليوم يتم إضافة تكلفة المسحات، لا أعتقد أن تلك الموارد موجود في خزائن الأندية".

وعن موقف انبي الرسمي، قال مدير الكرة بالفريق: "موقف النادي الرسمي يحدده مجلس ادارة النادي".

وواصل: "هذا القرار سيجعل الأندية تتوحد وتتكاتف في جبهة واحدة إلى ماهو أبعد من المسحات".

وعن مفاوضات الزمالك مع النيجيري جون إيبوكا لاعب إنبي، قال: "لم يحدث أي كلام على أرض الواقع، اللاعب مستمر معنا لمدة 3 مواسم".

وبسؤاله هل فاوض إنبي صلاح محسن خلال الميركاتو الشتوي، أجاب: "نعم تم التفاوض في يناير الماضي لكن الأمور لم تتم".