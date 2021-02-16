مدرب المريخ السابق: إنجاز ثالث مونديال الأندية منح الأهلي ثقة وثبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد إبراهيم حسين إبراهومة، المدير الفني السابق للمريخ، أن الأهلي سيكون أكثر جاهزية خلال مواجهته المقبلة، أمام الفريق السوداني، بالجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال إبراهومهة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" الأهلي الأكثر جاهزية من المريخ بعد الفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية".

وأضاف:" فريق المريخ يعاني خلال الفترة الماضية من ظروف صعبة وايقافات وغيابات في وسط الملعب، و وقت سابق رحل المدرب لفريق سيمبا أحد فرق المجموعة".

وأتم تصريحاته:" الأهلي بعد الفوز ببطولة إفريقيا وانجاز ثالث العالم لديه حالة من الثقة والثبات فالنجاحات دائما ما تعطي روح وثقة".

ويلتقي الأهلي والمريخ السوداني في تمام التاسعة مساء الثلاثاء، على أرضية ملعب القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي حصد المركز الثالث بمونديال الأندية بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف، قبل الخسارة أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا بهدفين، ثم الفوز على بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.