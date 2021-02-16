رومينجيه: الاهتمام بميسي؟ ضحكت عندما رأيت عقده الفلكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ إنه ضحك عندما تعرف على عقد ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني.

وكانت صحيفة "إل موندو" الإسبانية الشهيرة قد سربت تفاصيل عقد ميسي كاملة، والتي أكدت حصوله على ما يزيد عن 555 مليون يورو خلال أربع مواسم (طالع تفاصيل العقد كاملة).

وخلال تصريحات لصحيفة كوريري ديلا سيرا، سُئل رومينجييه عن اهتمام بايرن بضم ميسي، ليرد قائلا: "ضحكت عندما رأيت عقد ميسي مع برشلونة".

وأضاف: "لا يسعني إلا أن أهنئه على هذا العقد الفلكي، لكن وضع هذه الرواتب يجب أن يتغير".

ولم يحسم البالغ من العمر 33 عاما مستقبله مع برشلونة حتى الآن، حيث من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري وسط اهتمام كبير من جانب ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.