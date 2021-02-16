مدرب المريخ: لدينا من الطموح ما يكفي لنحقق نتيجة إيجابية أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد نصر الدين النابي مدرب فريق المريخ السوداني، أن الأهلي بالنسبة له كتاب مفتوح يحفظه عن ظهر قلب.

ويستعد الأهلي مواجهة المريخ السوداني في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصرحيات لصحيفة "كفر ووتر" السودانية، قال النابي: "مباراة اليوم أمام الأهلي المصري كبيرة وتجمع بين فريقين عريقين في القارة الافريقية ولهما تاريخ ضارب المحافل الدولية ".

وأضاف مدرب المريخ: "الأهلي كتاب مفتوح نحفظه عن ظهر قلب".

وأشار النابي إلى أنهم كفريق يسعون لتحقيق نتيجة إيجابية، مضيفًا أن المريخ لديه من الطموح ما يكفي ليجعل ظهوره مميزا في المباراة".

جدير بالذكر أن الأهلي والمريخ يتواجدان في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا رفقة كل من سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.