قائد المريخ: كنت أتمنى تواجد جماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال أمير كمال قائد فريق الكرة بنادي المريخ السوداني، إنه كان يتمنى اللعب أمام جماهير الأهلي، حين يحل فريقه ضيفًا على الفريق الأحمر في ستاد القاهرة خلال الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال كمال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأهلي:" "أمنيتي كانت اللعب أمام جماهير النادي الأهلي بكل صدق".

وأضاف:" الجماهير هي الدافع المعنوي وطبيعي يتأثر أي فريق بعدم وجود جمهور، لكن الفرق الكبيرة غالبا لا تتأثر بهذه الأمور" .

ويلتقي الأهلي والمريخ السوداني في تمام التاسعة مساء الثلاثاء، على أرضية ملعب القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي حصد المركز الثالث بمونديال الأندية بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف، قبل الخسارة أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا بهدفين، ثم الفوز على بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.