برشلونة ضد باريس.. التشكيل المتوقع لمعركة دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

مباراة اليوم ستجذب الكثير من الأنظار إليها لعدة أسباب، منها أن باريس سان جيرمان لم يفلح في تحقيق الفوز على برشلونة بملعبه منذ عام 1995، كما أن آخر زيارة للنادي الباريسي في كامب نو شهدت خسارته بنتيجة 6-1 في واحدة من أعظم النتائج في تاريخ البطولة.

ويدخل باريس سان جيرمان مباراته اليوم ضد برشلونة مفتقدًا أحد أهم أضلعته وهو البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مشاركته في مباراة كاين بكأس فرنسا، بجانب غياب آنخيل دي ماريا بسبب الإصابة أيضًا.

على الجانب الآخر، يتسلح برشلونة بخدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سيقود هجوم الفريق الكتالوني بجوار أنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست، أوسكار مينجويزا، كليمو لينجليه، جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينيكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان.

تشكيل باريس المتوقع أمام برشلونة:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: فلورينزي، ماركينيوس، كيمبيمبي، كورزاوا.

خط الوسط: جايي، لياندرو باريديس، دراكسلر.

خط الهجوم: مويس كين، ماورو إيكاردي، كيليان مبابي.