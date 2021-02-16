شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لبرشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا على برشلونة، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءًا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويسعى برشلونة في هذا اللقاء لتحقيق الفوز والحفاظ على شباكه نظيفة، بينما يتطلع باريس سان جيرمان للخروج بنتيجة إيجابية قبل مباراة العودة.

تشكيل برشلونة المتوقع:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، مينجويزا، لينجليه، ألبا.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: ميسي، جريزمان، ديمبلي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع:

حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: فلورينزي، ماركينيوس، كيمبيمبي، كورزاوا.

خط الوسط: جايي، باريديس، فيراتي.

خط الهجوم: مويس كين، إيكاردي، مبابي.