شكرا لقرائتكم خبر عن المواعيد والقنوات الناقلة.. الأهلي يواجه المريخ وعودة دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم الثلاثاء، عدة مباريات ضمن منافسات الدوري أبطال أوروبا وإفريقيا والدوري المصري، ويستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة

يواجه الأهلي نظيره المريخ السوداني في أولى مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءًا، وتذاع على قناة bein 7.

كما تعود الليلة مباريات دوري أبطال أوروبا بانطلاق الدور الـ16، فيلتقي باريس سان جيرمان مع برشلونة في تمام العاشرة مساءًا، وتنقل المباراة قناة bien 1.

بينما يواجه لايبزيج ليفربول في نفس التوقيت وتنقل المباراة قناة bien 2.

وفي الدوري المصري يلعب البنك الأهلي ضد مصر المقاصة في تمام الثانية والنصف ظهرًا، وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 2.