شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط تهديف مميز: هل ينافس مصطفى محمد على لقب هداف الدوري التركي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل مصطفى محمد تألقه في بداية مشواره الإحترافي بالخارج، وسجل هدف الفوز لفريقه الجديد، جالاتا سراي، على قاسم باشا في مباراة ضمن الجولة 24 من الدوري التركي، حيث فاز العملاق التركي المشهور بـ «أسلانار – الأسود» بنتيجة 2-1 بفضل هدف في الدقيقة 89 من ركلة جزاء سجلها المهاجم المصري بنجاح، ليستمر الفريق في مقدمة الترتيب متفوقًا على غريمه التقليدي، فنربخشه.

وبدأ مصطفى محمد مسيرته الجديدة بشكل مثالي مع تسجيله في جميع المباريات ال3 في الدوري التي لعبها مع الفريق حتى الأن، ليصبح أول لاعب يسجل في أول ثلاث مباريات له في السوبر ليج (الدوري التركي الممتاز) منذ أغسطس 2017، منذ المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

ورفع مصطفى محمد رصيده التهديفي في السوبر ليج إلى 3 أهداف، وهو نفس الرصيد التهديفي لنجوم كبار بالفريق مثل أردا توران (في 19 مباراة)، رايان بابل (في 17 مباراة) و إمري كلنتش (في 22 مباراة).

ويمتلك مصطفى متوسط تهديفي في الدوري بـ معدل هدف كل 75 دقيقة لعب، وهو المتوسط الذي يزيد بـ 5 دقائق عن متوسط هداف الدوري الحالي، الجابوني أرون بوبيندزا مهاجم هاتاي سبور الذي سجل 17 هدفًا في 22 مباراة، بمعدل هدف في كل 80 دقيقة لعب.

ويتبقى في الدوري التركي 15 جولة على النهاية، وهو عدد مباريات لا بأس به للنجم المصري الذي قد يسجل 18 هدفًا إضافيًا على رصيده التهديفي الحالي (وفقًا لمتوسط تسجيله للأهداف مع دقائق اللعب) في حال أن شارك بالكامل في جميع المباريات المتبقية للفريق التركي، وهو ما يعطيه نظريًا فرصة لينهي الموسم ضمن أفضل 3 هدافين للمسابقة.

اللاعب الفريق عدد الأهداف الحالية عدد المباريات التي لعبها عدد المباريات المتبقية متوسط الأهداف مع وقت اللعب الأهداف المتوقعة قياسًا بمتوسط الأهداف مع المباريات المتبقية

أرون بوبيندزا هاتاي سبور 17 22 15 هدف كل 80 دقيقة 17

سايل لارين بشكتاش 12 23 15 هدف كل 134 دقيقة 10

فينسنت أبوبكر بشكتاش 12 20 15 هدف كل 138 دقيقة 10

ألكساندرو مكسيم غازي عنتاب ‏ 11 23 15 هدف كل 170 دقيقة 8

أناستاسيوس باكاسيتاس طرابزون سبور 10 23 15 هدف كل 189 دقيقة لعب 7

مصطفى محمد جالاتا سراي 3 3 15 هدف كل 75 دقيقة لعب 18