شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي × نيوكاسل يونايتد: بلوز «توخيل» يواصلون التقدم بانتصار رابع على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل تشيلسي نتائجه الجيدة في الدوري وحقق فوزه الرابع على التوالي في المسابقة بعد أن تغلب على ملعبه ضد نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-0 في ختام مباريات الجولة 24 من البريميرليج.

وحسم تشيلسي المباراة من الشوط الأول وخلال 8 دقائق بداية من الدقيقة 31 عن طريق أوليفييه جيرو – الذي حل بديلًا للمصاب تامي أبراهام في أول 20 دقيقة من المباراة – ثم في الدقيقة 39 عن طريق الألماني تيمو فيرنر الذي انهى صيامه التهديفي الطويل مسجلًا أول هدف له في الدوري خلال عام 2021.

وقدم الضيوف شوط ثان قوي وكانوا أكثر تهديدًا لمرمى أصحاب الأرض الذي اكتفوا بما حققوه في الشوط الأول وحافظوا على نتيجة المباراة لنهايتها.

رجل المباراة:

لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش قدم واحدة من أفضل مبارياته بقميص تشيلسي، فكان ثاني أكثر من خاض إلتحامات (14: مناصفة مع جورجينهو) والأكثر ربحًا للإلتحامات (11)، وراوغ في 8 مناسبات وبدقة 100%، وأفتك الكرة في ثلاث مناسبات، وصنع فرصتين للتهديف، وكان أكثر من لمس الكرى 107، وأكثر من مرر (86).

هل تعلم أن:

تشيلسي تلقى هدفاً واحداً فقط في 5 مباريات تحت قيادة توماس توخيل في البريميرليج، أقل عدد من الأهداف يتلقاها مدرب خلال أول 5 مباريات له في المسابقة (مناصفة مع جوزيه مورينيو في ولايته الأولى بـ تشيلسي وبيتر تايلور مع ليستر).

أوليفييه جيرو أصبح اللاعب السابع عشر الذي يخوض 100 مباراة في البريميرليج كبديل.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

تشيلسي ارتقى إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، وبفارق 11 نقطة كاملة عن المتصدر، مانشستر سيتي (الذي لعب مباراة أقل).

الخسارة جمدت رصيد نيوكاسل عند 25 نقطة في المركز السابع عشر بفارق 7 نقاط عن مواقع الهبوط في الدوري، مع تلقي الفريق لهزيمته الثالثة عشر بالدوري هذا الموسم، وهو سجل لم يتعرض لأسوأ منه سوى متذيلي الترتيب الحاليين (شيفيلد يونايتد: 19، ويست بروميتش: 15).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

توماس توخيل حصد 13 نقطة من أول 5 مباريات له في البريميرليج مع تشيلسي (فاز 4 تعادل 1)، مثلما فعل جوزيه مورينيو في أول 5 مباريات مع الفريق، فقط كارلو أنشيلوتي وماوريسيو ساري حققا رقم أفضل (15 نقطة لكل منهما بعد أول 5 مباريات في الدوري مع الفريق).

فقط جيرمين ديفو (24) سجل أهدافاً كبديل في البريميرليج أكثر من أوليفييه جيرو (21).

تيمو فيرنر أنهى سلسلة من 1000 دقيقة بالضبط دون تهديف في البريميرليج (31 تسديدة)، منذ أن سجل ضد شيفيلد يونايتد في نوفمبر 2020.