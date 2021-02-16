شكرا لقرائتكم خبر عن نادي رأس غارب يهدد بالانسحاب من دوري القسم الثالث.. الخزينة خالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد مسؤولو نادي راس غارب لكرة القدم بالبحر الاحمر بالانسحاب من دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم لعدم وجود اي مبالغ مالية بخزينة النادي للانتقالات للعب المباريات خارج المدينة وسط تجاهل وزارة الشباب واتحاد الكرة تقديم الدعم للنادي لاستكمال مسيرته بالدوري.



وأاكد محمد أبوالحسن، رئيس النادي ان الفريق لعب مباريات الدور الأول كاملة وكنا نتسول للسفر في المباريات الخارجية، وللأسف منذ جائحة كورونا تأثر دخل النادي بشكل كامل، رغم وجود قاعة أفراح وكافيتريا وجيم وحمام سباحة.للنه ان ميزانية النادي خالية من الاموال.

وأشار أبو الحسن إلى أنه متبقي للفريق ٦ مباريات خارج الأرض في الدور الثاني وكل سفرية تتطلب توفير ١٠ آلاف جنيه في المرة الواحدة خلاف مكافآت اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وأول مباراة سوف نلعبها في الدور الثاني السبت القادم أمام احد اندية الفيو علي بعد ٣٥٠ كيلو متر من راس غارب م ولم نستطع توفير مصروفات السفر حتى الآن.



وطالب أبوالحسن بتدخل وزير الشباب والرياضة لتدعيم النادي لاستكمال مبتىايات الدوري