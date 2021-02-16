شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المريخ.. درب مروان محسن ورفض شيكابالا طلبه وخسر أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصطدم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي بنظيره المريخ السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، بمنافسات الجولة الأولى من عمر مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2020-2021، بملعب القاهرة الدولي.

التونسي نصر الدين النابي هو من يقود فنياً الفريق السوداني، علماً بأنه يملك الجنسية البلجيكية أيضاً.

النابي جاء إلى مصر من قبل لخوض تجربة تدريبة ولكنها لم تكن موفقة ولم تستمر طويلاً، فشهد الثامن والعشرين من ديسمبر من عام 2015 على توليه ولاية الاسماعيلي خلفاً لأحمد حسام ميدو، ولكنه سرعان ما رحل وبالتحديد بعد 4 مباريات فقط قاد خلالها قلعة الدراويش.

ومن بين المواجهات الأربعة اصطدم التونسي النابي بالأهلي، الذي سيتجدد اللقاء معه الليلة بدوري الأبطال.

مواجهة الأهلي والإسماعيلي بنهاية الدور الأول لموسم 2015-2016 كانت يقود خلالها التونسي القيادة الفنية للدراويش، واستطاع المارد الأحمر من تحقيق الانتصار بهدف نظيف جاء بتصويبة من ركلة حرة مباشرة بواسطة عبدالله السعيد في مباراة احتضنها ملعب برج العرب، وكانت بمثابة الاختبار الأول لعبدالعزيز عبدالشافي في ولايته المؤقتة بالأهلي بعد الرحيل المفاجئ للبرتغالي بيسيرو.

إبن مدينة المنيستير صاحب الـ 55 عاماً، سبق له وأن درب واحد من لاعبي الأهلي بالجيل الحالي، وهو مروان محسن، حينما كان يلعب بصفوف الاسماعيلي، ونجح مهاجم الأهلي الحالي في تسجيل هدفاً بولاية النابي للدراويش كان في شباك سموحة بتعادل الفريقين.

واقعة شهيرة للنابي مع شيكابالا، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك وقائده، حيث انبهر التونسي بأداء "شيكا" مع قدومه لتدريب الاسماعيلي وهو يشاهد مباراة الفريق أمام إنبي قبل توليه المهمة من على الخطوط الفنية وطالب باستمرار اللاعب وعدم قطع اعارته وعودته للزمالك، إلا أن الأباتشي أصر على العودة للقلعة البيضاء رافضاً جميع محاولات المدير الفني للفريق الساحلي.

بقى أن نذكر أن النابي قد قاد الاسماعيلي في 4 مباريات خسر في 3 منهم أمام كل من وادي دجلة والمصري والأهلي وحقق تعادلاً وحيداً في مواجهة سموحة، بينما كان أشرف خضر هو من قاد الدراويش في لقاء انبي الذي اكتفى النابي بمشاهدته من المدرجات عقب يومين فقط من توقيعه على عقود تدريب الفريق.