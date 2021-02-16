شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني فى دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدرب الفني لنادي الأهلي بيتسو موسيماني عن قائمة الأهلي فى مواجهة المريخ السوداني فى أول مباريات الأهلي ضمن المجموعة الأولي فى دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا 2021، وتقام مباراة الأهلي والمريخ السوداني في ستاد القاهرة مساء اليوم.

حراسة المرمى :

محمد الشناوى - مصطفى شوبير - على لطفى

خط الدفاع :

محمود وحيد - ياسر ابراهيم - سعد سمير- محمد هانى - بدر بانون - رامى ربيعة - احمد رمضان بيكهام

خط الوسط :

اليو ديانج - حمدى فتحى - عمرو السوليه - محمود كهربا - اكرم توفيق - محمد مجدى افشه - جونيور اجاى

خط الهجوم :

والتر بواليا - محمد شريف - مروان محسن

ويغيب عن مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني كل من: حسين الشحات – كريم نيدفيد – أيمن أشرف – وليد سليمان – على معلول – طاهر محمد طاهر – ناصر ماهر.

وفاز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا الدورة الماضية 2020، وفاز قبل أيام بالميدالة البرونزية أو المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية 2021.

وتضم مجموعة الأهلي فى دوري أبطال افريقيًا وهي المجموعة الأولي كلاً من نادي المريخ السوداني ونادي سيمبا التنزاني ونادي فيتا كلوب الكونغولي.

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