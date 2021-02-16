بوكيتينو يثق بقدرة مبابي على حسم الأمور أمام برشلونة



برشلونة: «رويترز»

تتركز الأضواء على كيليان مبابي‭ ‬مهاجم باريس سان جيرمان، عندما يواجه مضيفه برشلونة في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، في غياب زميليه نيمار وأنخيل دي ماريا، لكن المدرب ماوريسيو بوكيتينو، يثق بأن اللاعب الفرنسي سيرتقي إلى مستوى التوقعات.

وعلى الرغم من تصدر مبابي قائمة هدافي دوري الدرجة الأولى الفرنسي برصيد 16 هدفاً هذا الموسم، فإنه أخفق في التألق في دوري الأبطال، حيث سجل هدفين فقط ولم يهز الشباك في أدوار خروج المغلوب منذ الفوز 2-0 على مضيفه مانشستر يونايتد في دور الستة عشر في 2019.

لكن بوكيتينو الذي يتوقع أن يشرك ماورو إيكاردي، وبابلو سارابيا، أو مويزي كين، إلى جوار مبابي البالغ 22 عاماً، عبر عن سعادته بالمستوى الذي بلغه المهاجم الفرنسي.

وأضاف بوكيتينو الذي تولى المسؤولية بعد إقالة توماس توخيل في بداية العام في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: «نفتقد بالطبع لاعبين بارزين، لكن الفريق وباقي اللاعبين يتحلون بالمسؤولية». وأكد: «بالنسبة لمبابي أتوقع منه دائماً ما أتوقعه من اللاعبين الكبار، وأنا سعيد بأدائه منذ وصولي».

وأصيب نيمار في الفخذ في انتصار الأسبوع الماضي في كأس فرنسا على كاين، بينما يعاني دي ماريا، مشكلة مماثلة تعرض لها في الانتصار في الدوري على مضيفه مرسيليا في السابع من فبراير/شباط.

وبينما سيرحب بوكيتينو بعودة الحارس الأساسي كيلور نافاس، قال المدرب الأرجنتيني، إنه لم يحسم أمره بعد بشأن مشاركة لاعب وسط منتخب إيطاليا ماركو فيراتي، الذي غاب عن الانتصار 2-1 مطلع الأسبوع في الدوري على نيس، بسبب إصابة في الفخذ.

وقال: «يجب أن نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة. يتعين أولاً تقييم حالة ماركو اليوم في التدريب. لدينا خطة عمل للمباراة، وطبقاً لحالته سنتخذ القرار المناسب».

ولم يتقابل باريس سان جيرمان وبرشلونة منذ خسارة بطل فرنسا 6-1 في كامب نو، في دور الستة عشر في 2017، بعد أن كان قد فاز ذهاباً 4-0.