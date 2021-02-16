شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستضيف المريخ السوداني في أبطال إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستقبل الأهلي المصري، حامل اللقب، المريخ السوداني مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر تأجيل المباراة من 11 فبراير الجاري إلى 16 من الشهر نفسه، بسبب مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية التي أقيمت خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير في الدوحة، وحصد الأهلي خلالها الميدالية البرونزية بعد فوزه على بالميراس البرازيلي في ختام مبارياته.

ويعاني الأهلي الغيابات التي ضربت الفريق، قبل المباراة، حيث يغيب عنه عدد من أبرز نجومه بسبب الإصابة، وفي مقدمتهم وليد سليمان وناصر ماهر، كما يفتقد الأهلي خدمات ظهيره الأيسر التونسي علي معلول، إلى جانب طاهر محمد طاهر لاعب الوسط، كما خرج صلاح محسن مهاجم الفريق من الحسابات، وكذلك انضم إلى قائمة الغائبين أيمن أشرف أبرز مدافعي الفريق، ويغيب كذلك حسين الشحات، بعد قرار الاتحاد الإفريقي (كاف) معاقبته بالإيقاف 4 مباريات.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا مع فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.