شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمود وحيد مع الأهلى قبل قيادة الجبهة اليسرى أمام المريخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد محمود وحيد ظهير أيسر النادى الأهلى لتحمل مسئولية الجبهة اليسرى في واحدة من أهم مباريات الفريق الأحمر، خاصة أنها تأتى فى مستهل مشوار الأهلى بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، فى رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقى الذى يحمله الأهلى عن الموسم الماضى، وتأتى صعوبة المهمة في المقارنات الدائمة التى تعقدها الجماهير بين الدولى التونسى على معلول، وبين محمود وحيد، رغم أن الأخير يغيب لفترات طويلة عن المشاركة وهو ما يفقده حساسية المباريات.

محمود وحيد انضم إلى النادي الأهلي في موسم الانتقالات الشتوية يناير 2019، قادماً من صفوف مصر المقاصة بعد تألقه مع الفريق الفيومي، ليتعاقد معه الأهلي كبديل للدولي التونسي الذى يحتل المركز الأساسي في القلعة الحمراء.

شارك محمود وحيد مع الأهلى بشكل عام فى 19 مباراة صنع خلالها هدفين ولم يسجل، وتعود سلبية فاعليته الهجومية إلى غيابه لفترات طويلة عن المشاركات ما أفقده حساسية المباريات.

بينما مع مصر المقاصة، حيث بزغ نجم وحيد، شارك ظهير أيسر الأهلي الحالي في 82 مباراة مع الفريق الفيومي، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 11 هدفاً أخر.

وكشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، غياب على معلول لاعب الفريق لمدة أسبوعين بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

وقال أحمد أبو عبلة إن اللاعب أجرى أشعة رنين فور الوصول من الدوحة، بعدما تعذر ذلك بسبب الإجراءات الاحترازية ووجود البعثة داخل كبسولة طبية فى مقر إقامتها فى الدوحة، وأثبتت الأشعة إصابته بشد فى العضلة الخلفية يستوجب العلاج لمدة أسبوعين، لينفى كل الأحاديث التى انتشرت بأن اللاعب هرب من مواجهة البايرن، وهو ما جعل معلول يرد على كل من قال ذلك.

ويفقد النادى الأهلى جهود على معلول فى 3 مباريات مهمة مقبلة، حيث يغيب عن مباراة الفريق الأحمر ضد المريخ السودانى فى افتتاح مشوار الفريق بمرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها الثلاثاء 16 فبراير الجارى.

ويغيب التونسى على معلول أيضًا عن مباراة الأهلى ضد النصر فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر المقرر لها 19 من الشهر الجارى، ولن يلحق أيضا بمباراة الأهلى ضد فريق سيمبا التنزانى فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها 23 من شهر فبراير الجارى.

ومن المقرر أن يعود الدولى التونسى للمشاركة فى مباريات الأهلى مجددًا بداية من مباراة طلائع الجيش بالجولة 14 من بطولة الدورى الممتاز.