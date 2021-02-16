شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يعود للتدريبات الجماعية عقب مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب مباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدورى والتى ستقام على استاد القاهرة، بعدما أنهى برنامج التأهيل الخاص به.

وأدى محمد عبد الشافى برنامجا تأهيليا لمدة أسبوعين بسبب إصابة فى الركبة، وأصبح جاهزا للمشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات، وقرر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الاعتماد على اللاعب فى المباريات عقب العودة من السنغال، حيث يواجه الزمالك نظيره تونجيت السنغالي يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ويخوض، اليوم الثلاثاء، فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى مرانه الختامى على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى فى المباراة المقرر إقامتها غدًا الأربعاء فى الجولة الثالثة عشرة للدورى الممتاز باستاد القاهرة الدولى، ومن المقرر أن يرسم باتشيكو خطة مواجهة الدراويش في قمة أولاد العم، لاسيما أن المدير الفني استعان بمباراة الإسماعيلي ولافينا ضمن منافسات دور الــ32 ببطولة كأس مصر والتي انتهت بفوز الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، من أجل الوقوف على عناصر القوة والضعف في الفريق الأصفر، مع تحديد ملامح خطة اللاعب التي سيعتمد عليها، والتي من المقرر أن يوضحها للاعبين خلال المران الختامي اليوم.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء، فيما يقع الإسماعيلى في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

في سياق متصل، أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، جاهزية الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق للمشاركة مع الزمالك في مواجهة الإسماعيلى، بعدما تعرض اللاعب لكدمة في الركبة خلال مواجهة مولودية الجزائر بدورى ابطال أفريقيا، وخاض ساسى برنامج تأهيل في الجيم قبل الانتظام في التدريبات الجماعية أمس الاثنين.