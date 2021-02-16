شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل العربى.. الإسماعيلى لا يعرف الهزيمة عندما يسجل مكتسح الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء 16 فبراير الذكرى الـ7 على رحيل نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر سيد عبد المنعم محمد الشهير بـ "العربى" مكتسح الملعب"، فقصته ليست مجرد حياة للضلع الثالث لمثلث الرعب الدراويشى، الذى كان يضم معه الساحر رضا والكونت دى شحتة بل هى حكاية يعرفها الجميع داخل الإسماعيلية لأنه ولد قبل مولد جوهرة الكرة العالمية البرازيلى بيليه بيوم واحد، وذلك يوم 22 أكتوبر 1940.

ولعب "العربى" مع الإسماعيلى لأكثر من 11 عامًا خلال مسابقات الدورى العام وكأس مصر ودورى الدرجة الأولى "الهبوط" وجاءت أهدافه مع الفريق فى البطولات المحلية الشهيرة على النحو التالى ..

– 9 أهداف بمسابقة الدورى العام ..

* يوم 14 مارس 58 سجل هدفًا فى مرمى المنصورة عندما فاز الإسماعيلى بـ 3 / صفر بالإسماعيلية

* يوم 24 مارس 63 سجل هدفًا فى مرمى دمنهور عندما فاز الإسماعيلى بـ 4 / صفر بالإسماعيلية

* يوم 31 يناير 64 سجل هدفًا فى مرمى الطيران عندما فاز الإسماعيلى بـ 3 / 1 بالإسماعيلية

* يوم 7 أبريل 64 سجل هدفًا فى مرمى بنى سويف عندما فاز الإسماعيلى بـ 1 / صفر بالإسماعيلية

* يوم 10 يناير 64 سجل هدفًا فى مرمى المصرى عندما فاز الإسماعيلى بـ 3 / صفر ببورسعيد

* يوم 8 مايو 64 سجل هدفًا فى مرمى دمياط عندما فاز الإسماعيلى بـ 5 / صفر بالإسماعيلية

* يوم 23 أكتوبر 65 سجل هدفًا فى مرمى الطيران عندما فاز الإسماعيلى بـ 4 / 2 بالقاهرة

* يوم 19 نوفمبر 65 سجل هدفًا فى مرمى المصرى عندما فاز الإسماعيلى بـ 2 / صفر بالإسماعيلية

* 12 فبراير 67 سجل هدفًا فى مرمى الترسانة عندما فاز الإسماعيلى بـ 3 / 2 بالقاهرة

– هدفين بمسابقة كأس مصر ..

* يوم 7 مايو 63 فى مرمى البحيرة عندما فاز الإسماعيلى بـ 3 / 1

* يوم 3 مارس 67 فى مرمى الشرطة عندما فاز الإسماعيلى بـ 4 / 1