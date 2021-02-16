شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر رسميا تشكيل إدارة منتخبات برئاسة حاتم سرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة رسميا تشكيل إدارة جديدة تحمل اسم إدارة المنتخبات برئاسة حاتم سرور، على أن تتولى هذه الإدارة التنسيق بين المنتخبات الوطنية من حيث مواعيد المعسكرات والمباريات الودية والرسمية، بعدما شهدت الفترة الماضية بعض التضارب بين مواعيد معسكرات اللاعبين، وكذلك اختيارات اللاعبين.

وتضم إدارة المنتخبات الجديدة باتحاد الكرة كل من حاتم سرور رئيسا للإدارة، ومعه فى العضوية وحيد سمير إدارى المنتخب السابق وهيثم رضا وراما نجيب ومحمود فيصل.

وتسبب هذا القرار فى حالة من الغضب بين موظفى اتحاد الكرة، خاصة أنه تم تجاهل الموظفين الذين لهم علاقة بالمنتخبات الوطنية.

من ناحية أخرى بدأت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة التمهيد دراسة التراجع عن قرارها السابق بفتح باب التعاقد مع الحراس الأجانب بالدورى المصرى اعتبارا من الموسم الكروى الجديد بعد غياب نحو 13 عاما، شهدت منع الأندية المصرية من استقدام الحراس الأجانب.

وشهد الاجتماع الأخير بين اتحاد الكرة والأندية اقتراحا من رئيس اللجنة الثلاثية بعودة الحراس الأجانب فى الدورى المصرى، وهو ما وافق عليه مسئولو الأندية، قبل أن يتراجع رئيس اللجنة ويؤكد فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بالجبلاية أن الأمر مجرد توصية ولم يتم البت فيه بشكل نهائى أو اعتماده رسميا.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع اللجنة التى تدير الجبلاية عن بعض القرارات أهمها، عقوبة محمود الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر وكذلك تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود فى كأس مصر.