شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر رسميا تشكيل إدارة منتخبات برئاسة حاتم سرور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة رسميا تشكيل إدارة جديدة تحمل اسم إدارة المنتخبات برئاسة حاتم سرور، على أن تتولى هذه الإدارة التنسيق بين المنتخبات الوطنية من حيث مواعيد المعسكرات والمباريات الودية والرسمية، بعدما شهدت الفترة الماضية بعض التضارب بين مواعيد معسكرات اللاعبين، وكذلك اختيارات اللاعبين.
وتضم إدارة المنتخبات الجديدة باتحاد الكرة كل من حاتم سرور رئيسا للإدارة، ومعه فى العضوية وحيد سمير إدارى المنتخب السابق وهيثم رضا وراما نجيب ومحمود فيصل.
وتسبب هذا القرار فى حالة من الغضب بين موظفى اتحاد الكرة، خاصة أنه تم تجاهل الموظفين الذين لهم علاقة بالمنتخبات الوطنية.
من ناحية أخرى بدأت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة التمهيد دراسة التراجع عن قرارها السابق بفتح باب التعاقد مع الحراس الأجانب بالدورى المصرى اعتبارا من الموسم الكروى الجديد بعد غياب نحو 13 عاما، شهدت منع الأندية المصرية من استقدام الحراس الأجانب.
وشهد الاجتماع الأخير بين اتحاد الكرة والأندية اقتراحا من رئيس اللجنة الثلاثية بعودة الحراس الأجانب فى الدورى المصرى، وهو ما وافق عليه مسئولو الأندية، قبل أن يتراجع رئيس اللجنة ويؤكد فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بالجبلاية أن الأمر مجرد توصية ولم يتم البت فيه بشكل نهائى أو اعتماده رسميا.
وشهدت الفترة الأخيرة تراجع اللجنة التى تدير الجبلاية عن بعض القرارات أهمها، عقوبة محمود الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر وكذلك تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود فى كأس مصر.
وتناقش اللجنة التى تدير اتحاد الكرة إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دور الـ32 بكأس مصر أمام النصر وحرس الحدود والعبور، والتى تم تأجيلها مؤخرا، فى شهر مارس المقبل وتحديدا خلال فترة التوقف الدولية التى تشهد خوض المنتخب الأول مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، على أن تقام هذه المباريات بدون اللاعبين الدوليين حال موافقة هذه الأندية، أما حال الاعتراض سيتم البحث عن مواعيد جديدة.
وباتت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة فى مأزق كبير بعد تأجيل أكثر من مباراة فى الدورى وكأس مصر حتى الآن لأسباب مختلفة، وهو ما يؤكد عدم انتهاء المسابقة فى الموعد المحدد لها من قبل اللجنة يوم 30 سبتمبر المقبل، خاصة أن المسابقة ستتوقف فترة طويلة فى شهرى يوليو وأغسطس المقبلين بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.
وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباريات أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة فى لقاءاتها المقبلة ببطولتى الأندية الأفريقية، وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بالاتحاد بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات.