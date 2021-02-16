شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين يضع تشكيل الأهلى أمام المريخ ويؤكد مفيش مجال للهزار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق، التشكيل المثالي من وجهة نظره للنادي الأهلي في مباراة المريخ السوداني، والتى تجمع الفريقين في تمام التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي في انطلاق منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يبحث الأحمرعن الدفاع عن لقبه الذى يحمله عن النسخة الماضية.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت: زي ما الأهلي عودنا أتمنى أن الغيابات لا تؤثر على نتيجة مباراة المريخ والأهلي محضر نفسه لمثل هذه الأمور، بعدما استعاد الإعارات، لأنه كان يعلم أنه سيشارك في جميع البطولات ومطالب بالفوز بها، وتم تدعيم الصفوف بـ 30 لاعب لا يقلون في المستوى عن بعض.

أضاف: بالتأكيد الشناوي ومعلول وقفشة عناصرلا غنى عنها، لكن باقي المراكز قريبين من بعض في المستوى، ومراكز الملعب كلها مقفولة، وكل مركز يتواجد به 4 أو 5 لاعبين يمكنهم حل الأزمة في حالة الغيابات.

زاد: مفيش مشكلة إذا بدأ موسيماني بجونيور أجاي في الهجوم، وواضح أن اللاعب جاهز من مباراة بالميراس، وأرى أن البداية بأجاي ستكون جيدة، ومحمود وحيد يجب أن يبدأ اللقاء، وكان من اللازم أن يحصل على فرصة خاصة في المباريات التى لم يشارك بها معلول، وهو لاعب جيد وتألق مع المقاصة وانضم للمنتخب.

استكمل: محمد الشناوي، هاني، ياسر إبراهيم، بانون ، وحيد، السولية، وأرى أن ديانج يبدأ لأهمية المباراة ولأن حمدي فتحي أرهق في كأس العالم، قفشة، اجاي، كهربا ، بواليا.

واختتم: الطبيعي أن الأهلي والزمالك أقوى فريقين في البطولة، ولكن هناك مقطة للاعبي الأهلي بعدما تذوقوا حلاوة مونديال الأندية، وهذا يعني أن كل مباراة فيها تركيز شديد جداً، وألا تفقد نقاط سهلة، خاصى بعدما شاهدنا البطولة الماضية وصعوبة المباراة في السودان، والزمالك كانوا جيدين جداً ولكن فرطوا في نقاط سهلة، ولذلك على اللاعبين أن يعرفوا أنه لا توجد فرصة للهزار.