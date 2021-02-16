شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يحذر الأهلى بعد تعادل البايرن مع أرمينيا فى الدورى الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الإعلامى أحمد شوبير، النادى الأهلى قبل مباراته المرتقبة مع المريخ السودانى فى مستهل مشوار الفريق الأحمر فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث يدافع الأحمر عن اللقب الذى يحمله عن النسخة الماضية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير: أحذر النادى الأهلى بعد تعادل بايرن ميونخ مع أرمينيا، صاحب المركز الـ 16 فى الدورى، البايرن الذى يفوز على جميع الفرق بالخمسة والستة تعادل مع آخر الدورى 3/3، وهذا يحدث عادة بعد نشوة الانتصار.

وأضاف متحدثاً عن خطاب الجبلاية لمطالبة الأندية بتحمل تكاليف مسحات كورونا: بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي مطول باتحاد الكرة، والاتحاد قال إنه سيطالب الأندية بثمن المسحات، وفجأة تم إرسال جواب للأندية، وحسب معلوماتي أن هذا الجواب تم إرساله لكل الأندية، وفى المؤتمر الصحفى الذى حضره وزير الرياضة وكبار مسئولى الدولة وقالوا إن النشاط لازم يرجع، قالوا إن الدولة ستتحمل التكاليف، وفجأة وجدنا هذه الطلبات.

واختتم: طالما التزمت بشىء يجب أن تكمله، والأمر قد يأتى بشكل أكثر شياكة وتتم مناقشته مع الأندية لتحمل نتيجة المسحات بداية من الدور الثانى، وتتفاوض معها لكن تقولي اديني اللي فات.

ويدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى اختباراً كروياً جديداً عندما يواجه المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم نتيجتها لضمان الصعود لربع نهائى البطولة التى يسعى للحفاظ على لقبها للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بلقب النسخة الماضية.