شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى سموحة: لن ندفع ثمن المسحات واستبدالها بالتحاليل حال الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة أن النادى لن يدفع ثمن المسحات التى وضعتها الجبلاية فى الخطاب الذى أرسلته إلى الأندية، تطالب فيه كل نادٍ بدفع 3 ملايين جنيه، وقال عامر في تصريحات لبرنامج "مع شوبير": لم يتفق أحد معنا أننا سنتحمل المسحات، وتأكد أن جميع الاتحادات تلقت فلوس من الفيفا لتحمل عمل المسحات، واليوم تفاجأت بجواب من اللجنة الثلاثية تطالبنا بـ3 ملايين جنيه ثمن المسحات.

وأضاف: لا اللجنة السابقة ولا الحالية تحدثت معنا من قبل عن أى نفقات، حتى عمرو الجناينى أكد لنا أنه حصل على فلوس من الفيفا كثمن للمسحات، ونادى سموحة قرر أنه لن يدفع، وإذا أوقفوا المسحات سنقوم بعمل مسحات أرخص أو تحاليل.

زاد: التزمنا بجميع القرارات تم إيقاف مباريات فرق البراعم ولكن نتبع الإجراءات الاحترازية في التدريبات لأنه من الوارد عودة النشاط في أي وقت، والمرتبات شغالة رغم تراجع الإيرادات.

واستكمل: مددنا عقد أحمد سامي لمدة موسم ونتمنى أن نكون في وضع أفضل بنهاية الموسم، وراض تماماً عن عمر الجهاز الفني، وهم ملتزمين جداً واللاعبين يحبون أحمد سامي.

واختتم: لا أشارك في اجتماعات اللجنة الثلاثية لأنني أمنح الفرصة للمسئولين في سموحة للحضور لبناء كوادر، وحسام حسن سينتقل بنهاية الموسم لأحد الفرق الكبيرة بمصر.