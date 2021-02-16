شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. طاهر محمد طاهر "محسود على الإنجازات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الحسد طال لاعب الأهلى طاهر محمد طاهر بعد تألق مونديال العالم للأندية والحصول على البرونزية مع فريقه المنضم له حديثا قادما من المقاولون العرب، حيث يغيب طاهر عن مباراة الفريق أمام المريخ السودانى غداً ببطولة أفريقيا بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، وتحديداً أمام بالميراس البرازيلى في مونديال الأندية لتحديد المركزين الثالث والرابع والتى حسمها الأهلى بركلات الجزاء.

ويعانى طاهر محمد طاهر من شد بسيط فى العضلة الخلفية، حسب تأكيدات الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلى الذى أكد أن اللاعب يحتاج أسبوعاً للتعافى من هذه الإصابة، حتى انضم طاهر محمد طاهر لقائمة المصابين فى الأهلى قبل مواجهة المريخ السودانى التى تضم أيضاً على معلول وصلاح محسن، فيما سيتحدد موقف أيمن أشرف خلال مران اليوم.

وقدم طاهر محمد طاهر نجم الأهلي مستوى مميزا مع بطل إفريقيا في كاس العالم للأندية، ونال إشادة الجميع من خلال أدائه القوي مع الفريق سواء في مباراة الدحيل التي فاز بها الأهلي أو مباراة البايرن التي خسرها الفريق الأحمر بهدفين.

و نجح طاهر محمد طاهر فى أن يكون صاحب أخطر هجمة للاهلى في المباراة على مرمى بايرن ميونخ، بعدمت انطلق من الجبهة اليسرى واقتحم منطقة الجزاء واتيحت له فرصة تسجيل هدف للأهلي، لكنه فضل مراوغة بواتينج على طريقة ميسي لتضيع الكرة.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب طاهر محمد طاهر فى الصور التالية: