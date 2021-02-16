شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، معسكرا مغلقا، مساء اليوم، الثلاثاء، عقب خوض المران الجماعى فى إطار الاستعداد، لمواجهة الإسماعيلي فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويخوض الفريق تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، على ملعب النادي بشكل طبيعي، وبعدها يدخل الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء الدراويش، ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة الفريق بعد التدريبات.

وأعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، سلبية المسحة الطبية الخاصة باللاعبين للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل لقاء الإسماعيلى.

وقال طبيب الزمالك، إن الحالة الطبية لكل اللاعبين جيدة ولا توجد أى إصابات في الفريق، وكل الفريق فى حالة جاهزية تامة من الناحية الطبية للفترة المقبلة.

وانتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، أمس، بعدما خاض تدريبات تأهيلية عقب تعرضه لكدمة في الركبة خلال مشاركته مع الفريق أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، الضوء الأخضر لفرجاني ساسي بالمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اطمأن عليه، لتتأكد جاهزيته لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء، فيما يقع الإسماعيلى في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.