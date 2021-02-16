شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: ناس كتير مهددة بخراب بيوتها بعد قرار تأجيل مسابقات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الإعلامى أحمد شوبير عن استيائه من قرار تأجيل المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين واعتبارها مقدمة لإلغاء مسابقات الناشئين والشباب وأيضا نشاط البراعم والأكاديميات، وغرد شوبير على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "ناس كتير مهددة بخراب بيوتها بعد قرار تأجيل اللي هو مقدمة لإلغاء مسابقات الناشئين والشباب ومعاها نشاط البراعم والأكاديميات".



شوبير على تويتر

وأضاف أحمد شوبير فى رسالته: "أندية كتيرة أعطت إجازات للأجهزة الفنية والإدارية وحتى العمال.. هو اللى بياخد القرار مفكرش فى الناس الغلابة دى!؟".



تعليق احمد شوبير

كما علق شوبير، على قرارات اتحاد الكرة والتراجع فيها خلال الفترة الأخيرة، قائلا: "كلمة هادئة.. لمصلحة مين كل شوية نطلع بقرار ونرجع فيه بدأت بالغاء الفار وبعدين رجعوا وقالوا محصلش!؟ وبعدين الحراس الأجانب وبعدين قالوا محصلش!!!؟؟ وأخيرا قالوا المسحات على حساب الأندية وبعدين حيقولوا محصلش!!؟ للمرة الألف الإدارة الأحادية بتسبب كوارث".

وفى وقت سابق، تم إرجاء المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين حتى الأول من أبريل 2021، ويسرى ذلك على جميع مسابقات الناشئين بالاتحادات الرياضية، على أن تستمر التدريبات الرياضية فى الأندية، وعدم توقف نشاطات هذا القطاع بالأندية وكافة المؤسسات الرياضية الأخرى، وذلك حرصا على أبنائنا من الناشئين وكإجراء احترازى للحفاظ على سلامتهم، ويأتى ذلك فى إطار الطلب الذى تقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم به فى هذا الشأن لإرجاء المسابقات.

وعلى جانب آخر، شهدت الفترة الماضية تراجع اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة عن العديد من القرارات التي تم إعلانها أو اتخاذها بشكل نهائى، قبل أن تعيد اللجنة الحسابات وتلغى هذه القرارات لأسباب عديدة، منها تمسك الأندية بموقفها كما حدث مع تقنية الفيديو أو غيرها من القرارات الأخرى، ويأتى هذا التراجع رغم مرور 56 يوماً فقط على قرار تعيين اللجنة الحالية من جانب الفيفا.