كيف يبدأ ليفربول مباراته ضد لايبزيج بدوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، يستضيف ملعب بوشكاش أرينا مباراة لايبزيج الألماني وليفربول الإنجليزي في ذهاب منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان على ملعب "محايد" نظرًا لقرار الحكومة الألمانية بإغلاق حدودها لحركة الطيران القادمة من مناطق يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد، ومن بينها بريطانيا، إلا لو كان الأمر يتعلق بالمواطنين الألمان أو الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا، وتستمر هذه المعايير حتى 17 فبراير على الأقل.

ويسعى ليفربول تحت قيادة مدربه يورجن كلوب لتحسين وضعية الفريق في مباراة اليوم، حيث يعانى الريدز على المستوى المحلي من سوء النتائج خلال المباريات الأخيرة والتي أسفرت عن تراجعه إلى المركز السادس بجدول ترتيب بريميرليج (40 نقطة).

ويفتقد الريدز في مباراته ضد لايبزيج جهود نابي كيتا، حيث كلوب أمس خلال المؤتمر الصحفي أن اللاعب الغيني لن يتواجد في قائمة المباراة، كما تحوم الشكوك حول جاهزية فابينيو.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، أوزان كاباك، جوردان هندرسون، آندي روبرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، جيجي فينالدوم، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرت فيرمينو، ساديو ماني.