بالمواعيد والقنوات الناقلة.. الأهلي يبدأ حملة الدفاع عن اللقب الأفريقي وعودة ليال الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تعود اليوم الثلاثاء، منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن تقام مباراتين بدور الـ16 بين برشلونة وباريس سان جيرمان، ولايبزيج وليفربول.

من ناحية أخرى، يبدأ الأهلي حملة الدفاع عن اللقب الأفريقي عندما يستضيف المريخ السوداني في تمام التاسعة مساء على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفيما يلي نستعرض مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال أوروبا (دور الـ16)

10:00- برشلونة الإسباني x باريس سان جيرمان الفرنسي.

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 1).

10:00- لايبزيج الألماني x ليفربول الإنجليزي.

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 2).

دوري أبطال أفريقيا (الجولة الأولى – دور المجموعات)

9:00- الأهلي x المريخ السوداني.

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 7).

2:30- البنك الأهلي x مصر للمقاصة.

تنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sports 1 HD).

كأس مصر (دور الـ32)

2:30- سموحة x دكرنس.

تنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sports 2 HD).