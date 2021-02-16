ضياء السيد ينتقد تصريح موسيماني.. ويوضح رأيه في بواليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انتقد ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، تصريح بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأحمر، حين خرج بعد الفوز ببرونزية مونديال الأندية ليطلب من الإدارة التعاقد مع مهاجمين على مستوى عالي.

وقال السيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" موسيماني حين أتى إلى الأهلي، الإدارة اصدرت هذا قرار بسرعة لضيق الوقت، والأهلي يحميه من أي انتقاد، وكبره وهذا أمر عادي في الأهلي".

وأضاف:" ما قام به موسيماني حين خرج وطلب لاعبين دون الانتظار للجلوس مع الإدارة هذا أمر خاطيء، لأنه لم يكن وقته ولا مكانه، فتلك الأمور يجب أن تكون في الغرف المغلقة".

وأوضح، أنه ما قام به موسيماني يؤثر بالسلب على المهاجم والتر بواليا الذي يستعد لخوض لقاء الفريق المقبل أمام المريخ السوداني.

وأشار إلى أن والتر بواليا ليس المهاجم الأفضل للأهلي، لكن الإدارة تعاقدت مع المتاح في هذه الفترة، ولن ينجح كونه غير مناسب للفريق لكن ربما يكون مناسب كمهاجم للجونة، فالأهلي يحتاج لنوعية خاصة من المهاجمين.

وتابع:" ما قاله موسيماني بشأن رغبته في التعاقد مع مهاجم يعني أنه لم يكن موافق على صفقة بواليا، والأهلي أعاد محمد شريف لأنه كان الهداف في الموسم الماضي".

وأتم السيد تصريحاته:" بواليا لاعب جيد لكن لن يتألق مع الأهلي لأن الفريق يحتاج نوعية خاصة من المهاجين وهذا الأمر غير متوفر لدى بواليا".