ماذا يحدث لو تم إلغاء المسحات؟.. فرج عامر يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة إن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني التي كانت مكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أبلغت الأندية بتحمل تكاليف المسحات، مضيفًا أنه في حال تم إلغاء إجراء المسحات للاعبين سيلجأ للمستشفيات الحكومية.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة "أون سبورت"، سُئل عامر عما إذا كانت اللجنة الخماسية طالبت بتكاليف المسحات، قال: "لا لم يحدث، على العكس عمرو الجنايني (رئيس اللجنة) أكد في اجتماعاته وتصريحاته أنهم حصلوا على مبلغ مالي من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وسيتم استغلال هذا المبلغ لإجراء المسحات للاعبي الدوري الممتاز".

وعما إذا كان سيتحمل التكلفة، أجاب: "لا لن نسدد، لأننا لم نتفق مع أحد على دفع التكلفة".

وبسؤله ماذا يحدث لو تم إلغاء المسحات، قال: "في حال أوقف اتحاد الكرة إجراء المسحات للاعبين، سنقوم بعمل المسحات أو تحاليل للاعبين في المستشفيات الحكومية، وربما ستكون التكلفة أقل خاصة أن العدد سيكون كبير".

يُذكر أن سموحة يحتل المركز الثامن في الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 12 مباراة، ويستعد الفريق السكندري حاليا لمواجهة دكرنس غدا الثلاثاء في دور الـ32 لكأس مصر، قبل مواجهة المصري البورسعيدي الأسبوع المقبل في الدوري.