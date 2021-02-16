تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام المريخ السوداني بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المريخ السوداني المقرر لها، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن موسيماني سيقوم بـ 4 تعديلات اضطرارية من خلال الدفع بـ "ياسر إبراهيم" بدلا من أيمن أشرف بجوار بدر بانون في قلب الدفاع.

وفي مركز الظهير الأيسر سيدفع موسيماني باللاعب محمود وحيد بدلا من علي معلول الذي تعرض للإصابة في وقت سابق أمام بايرن ميونيخ الألماني بمونديال الأندية.

أما على صعيد الهجوم فمن المقرر أن يبدأ كل محمد شريف ومحمود كهربا كأساسيان بدلا من الثنائي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، ويبعب أمامهما مهاجم وحيد سيكون والتر بواليا.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي .

خط الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، محمد شريف، محمود عبدالمنعم "كهربا".

الهجوم: والتر بواليا.