موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا اليوم والقنوات الناقلة



الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف النادي الأهلي في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، فريق المريخ السوداني علي استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعدما تأهل الأحمر لهذا الدور عقب تخطي عقب فريق سونديب بطل النيجر بالفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف والانتصار في موقعة العودة بأربعة أهداف نظيفة، فيما تأهل المريخ من الدور التمهيدي حيث واجه أوتوهو الكونغولي وتعادل ذهابا بهدف لمثله وفاز إيابا بهدفين نظيفين، قبل أن يقصي إنيمبا النيجيري في الدور الأول بعد الفوز ذهابا بثلاثية نظيفة والخسارة إيابا بهدفين لهدف.

ويفقد الأهلي في مواجهة الليلة جهود كلا من علي معلول الذي يغيب عن الفريق لمدة أسبوعين بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مبارة بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية في العضلة الخلفية، كما يغيب صلاح محسن نتيجة إصابته بشد في العضلة الأمامية والجناح حسين الشحات بسبب الإيقاف،ويغيب أيضا طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف للإصابة.

وحرص كابيلو رانجواجا مدرب أحمال الفريق الأحمر علي تخصيص برنامج بدني مكثف للاعبي الفريق من أجل تجهيزهم لمباراة اليوم ومساعدتهم علي التخلص من ضغط المباريات بعدما أدي الأهلي ثلاث مواجهات قوية في مونديال الأندية امام الدحيل القطري وبايرن ميونخ الألماني وبالميراس البرزايلي ليتوج في النهاية بالميدالية البرونزية والمركز الثالث.

من جانبه، قال بيتسو موسيماني، المدير الفني إن الفريق خاض ‏مواجهات قوية في بطولة كأس العالم للأندية، وإنها كانت تجربة موفقة استفاد منها الفريق ‏بشكل كبير، ونجح في قياس مستوى الجميع مقارنة مع الآخرين، وهو ما أظهر العديد من ‏الجوانب للعمل عليها.‏

وأكد موسيماني امس خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المريخ السوداني، أن خيارات الفريق قبل ‏المباراة تأثرت بالمشاركة في مونديال الأندية نتيجة الغيابات والإصابات، وأن الأهلي لا يبحث ‏عن مبررات، خاصة أن المجموعة كلها قادرة على تعويض أي غيابات، والجهاز الفني كان ‏يضع ذلك في حساباته ويتوقع مثل هذه التحديات.‏

وقال المدير الفني: «مواجهات الأهلي أمام فرق السودان دائمًا ما تكون صعبة، ولدينا ميزة ‏خوض أول لقاء على أرضنا، وسوف نواجه فريقًا صعبًا حصل على راحة أكبر ومميز بدنيًّا ‏ولا يعاني من غيابات، ولكننا في الأهلي لا نتحدث عن أعذار وأتوقع أن نقدم نتيجة إيجابية».‏