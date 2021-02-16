شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس السماح لمواليد 99 بالمشاركة فى دورى القسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة السماح للاعبين مواليد 99 و2001 بالمشاركة فى دورى القسمين الثالث والرابع هذا الموسم، بعدما تم تجميد مسابقات الناشئين بناءً على قرارات مجلس الوزراء مؤخرا، حيث تم تجميد المسابقات حتى شهر إبريل المقبل وبات الاتجاه الأقرب هو إلغاء المسابقات هذا الموسم.

وتناقش اللجنة الثلاثية حاليا السماح لهؤلاء اللاعبين بالمشاركة فى دورى القسمين الثالث والرابع، على أن يتم فتح القيد لهؤلاء اللاعبين بشكل استثنائى خلال الموسم الجارى، بما لا يتعارض مع تعليمات الفيفا.

من ناحية أخرى، كشف رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أن الشركة المنفذة لمشروع الهدف طلبت فسخ العقد، مشيرا إلى أنه تم سداد 30 مليون جنيه.

وقال رئيس اللجنة الثلاثية، "سنفتتح جزءا كبيرا من مشروع الهدف، يتضمن فندقا للمنتخب الأول وصالة جيمانيزيوم، مؤكد أن اللجان المعينة فى فيفا أصبح عددها قليلا والدور علينا" .

وأشار رئيس اللجنة الثلاثية إلى أنه تم إرسال خطاب لفيفا يتضمن عدم القدرة على عقد اجتماع لاجراء الانتخابات فى ظل ظروف فيروس كورونا، مؤكدا أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أرسل خطابا بموافقة الدولة على أى شىء تطلبه الفيفا، مشيرا إلى أن عمل اللجنة ينتهى رسميا 31 يوليو بناءً على خطاب الفيفا.

ورفض مسئولو اتحاد الكرة تطبيق تقنية الفيديو var فى مباراتى الأهلى أمام النصر، والزمالك مع حرس الحدود بدور الـ32 لكأس مصر، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، بعد إقامة جميع مباريات هذا الدورى بدون تقنية حكم الفيديو.يحدد مسئولو اتحاد الكرة موقف تطبيق تقنية الفيديو فى دور الـ16 لكأس مصر من عدمه عقب انتهاء مباريات دور الـ32.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، تأجيل مباريات أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة فى لقاءاتها المقبلة ببطولتى الأندية الأفريقية، وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بالاتحاد بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة، بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات.