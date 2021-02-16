شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلح بروح برونزية المونديال فى مواجهة المريخ السودانى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادى الاهلى اختباراً كروياً جديداً عندما يواجه المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم نتيجتها لضمان الصعود لربع نهائى البطولة التى يسعى للحفاظ على لقبها للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بلقب النسخة الماضية.

ويتسلح الأهلى بالروح العالية والحالة المعنوية المرتفعة التى يتحلى بها لاعبوه، بعد الإنجاز الذى حققه الأهلى بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلى فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، لاسيما بعد المستوى العالى الذى ظهر عليه الفريق خلال مشاركته فى مونديال الأندية، وتكرار الإنجاز الوحيد الذى تحقق عام 2006.

من جهته عقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلي أكثر من جلسة مع لاعبيه فى إطار التحضير لمواجهة المريخ السوداني، من أجل تحديد خطة المباراة والأسلوب الذى سيعتمد عليه أمام بطل السودان، ومعالجة الأخطاء التى وقع فيها لاعبيه بمباريات مونديال الأندية، بخلاف وضع الخطة التى ينوى تطبيقها فى مباراة اليوم.

وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة استغلال كل الفرص التى تتاح لهم أمام المرمى بدلا من تكرار إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، وحسم نتيجة المباراة مبكرا، لاسيما أن الفريق قد يعانى من الإجهاد فى الأمتار الأخيرة من زمن المباراة بسبب ضغط المباريات وعدم الحصول على راحة كافية بعد العودة من قطر عقب انتهاء منافسات كأس العالم للأندية.

وفى المقابل، يدخل المريخ السودانى مباراة الليلة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل النسخة الأخيرة من دورى الأبطال، فى ظل رغبة الجهاز الفنى فى تحقيق انطلاقة قوية بدور المجموعات الأفريقي، ويكون منافسا قويا فى المجموعة التى تضم أندية سيمبا التنزانى وفيتا كلوب الكونغولي.

وحذر نصر الدين نابى المدير الفنى للمريخ لاعبيه من قوة وخطورة الأهلى ودوافعه فى تحقيق الفوز، لذا ينوى اللعب بطريقة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم وتضييق المساحات أمام لاعبى الأهلي، لاسيما أن لاعبى بطل مصر يجيدون اللعب فى المساحات الكبيرة، مع التشديد عليهم باللعب من لمسة واحدة والاستحواذ على الكرة قدر الإمكان، لتخفيف الضغط على الخط الخلفى لبطل السودان.