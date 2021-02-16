شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرسم خطة مواجهة الإسماعيلي في المران الختامي قبل قمة أولاد العم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم، الثلاثاء، فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني مرانه الختامي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في اطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي في المباراة المقرر إقامتها غدًا الأربعاء فى الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولى، ومن المقرر أن يرسم باتشيكو خطة مواجهة الدراويش في قمة أولاد العم، لاسيما وإن المدير الفني استعان بمباراة الإسماعيلي ولافينا ضمن منافسات دور الــ32 ببطولة كأس مصر والتي انتهت بفوز الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، من أجل الوقوف على عناصر القوة والضعف في الفريق الأصفر، مع تحديد ملامح خطة اللاعب التي سيعتمد عليها، والتي من المقرر أن يوضحها للاعبين خلال المران الختامي اليوم.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء، فيما يقع الإسماعيلى في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

في سياق متصل، أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، جاهزية الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق للمشاركة مع الزمالك في مواجهة الإسماعيلى، بعدما تعرض اللاعب لكدمة في الركبة خلال مواجهة مولودية الجزائر بدورى ابطال أفريقيا، وخاض ساسى برنامج تأهيل في الجيم قبل الانتظام في التدريبات الجماعية أمس الاثنين.