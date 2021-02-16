شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من قناة «مكسبي» المفتوحة بشأن نقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت قناة مكسبي المفتوحة بيانًا حول ما أثير حول نقل مباراة الاهلي ضد المريخ السوداني مساء اليوم والتى تردد بشكل واسع أنها إحدى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني مساء اليوم، والتى تقام ضمن مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2021 إلي جانب قناة بين سبورت 7 المشفرة beIN Sports HD 7 وأيضًا قناة أون تايم سبورت البث الأرضي On Time Sport، وأدي ذلك إلى انتشار البحث عن قناة مكسبي المفتوحة maksabi TV من جماهير النادي الأهلي على محرك بحث جوجل عن تردد القناة.

وقالت قناة مكسبي الفضائية في بيان لها بعنوان «توضيح هام من مكسبي_Tv بشأن ما يروج حول نقل قناة مكسبي Tv لمباراة الأهلي المصري و المريخ السوداني فهذه الأخبار غير صحيحة ولم يتم التأكيد عليها بعد.. ولم يتم التأكيد بعد عن المباراة التى ستنقل عبر قناة #مكسبي TV وسيتم التأكيد على المباريات المنقولة خلال الساعات القليلة القادمة».

واستدركت القناة: «وبحسب طلبات المتابعين من القناة فإن المباراة المطلوب نقلها هي مباراة الأهلي والمريخ السوداني الليلة»، ودعت القناة المشاهدين إلي التصويت على المباريات الأفضل نقلها على قناة مكسبي TV.

ليس من المعلوم أحقية قناة مكسبي الفضائية القانونية في نقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني والتى تنقل عن قناة بين سبورت بصوت المعلق الرياضي الخاص بقناة بين سبورت وهي توجد اتفاقية بين قناة بين سبورت وقناة مكسبي على ذلك من عدمه.

تعتبر مباراة الأهلي والمريخ هي أولي مباريات الأهلي فى دور المجموعات في دوري أبطال افريقيا 2021، والتى تنقل بث قناة بين سبورت 7 - beIN Sports 7 مالكة حق البث الفضائي الحصري بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت الأرضية داخل مصر.

وستوافيكم المصري اليوم بقرار قناة مكسبي المفتوحة حول نقل المباراة من عدمه في حال وصول القناة إلى قرار نهائي بشأن النقل والتى يبدو أن البيان هو في إطار تشويق المتابعين لمتابعة القناة.

إقرأ أيضًا: