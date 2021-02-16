شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة: ضحكنا علي الزمالك في صفقة مصطفى فتحي.. والحكام بيخافوا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى فرج عامر، رئيس نادي سموحة، استياءه من مستوى التحكيم والأخطاء المتكررة التي يقع فيها الحكام في مباريات الدوري، وخصوصا في مباريات فريقه.

وقال عامر، في تصريحات لفضائية الحدث اليوم: "الحكام كلهم شرفاء لكن بيخافوا من الأهلي والزمالك، ودائما ما يقفون معهم في المباريات ويجاملون القطبين خوفا من الضغط الجماهيري والشعبية الكبيرة لهما.

واعتبر عامر أن مصطفى فتحي لاعب الفريق والمعار من الزمالك هو أفضل الصفقات التي أبرمها فريقه، وتابع: "مصطفي فتحي لاعب مهذب وخلوق وعلي مستوي عالي فنيا، ويبدو أننا ضحكنا على الزمالك وأخذنا منهم لاعب سوبر لديه حلول وقادر على صنع الفارق بإحرازه أهداف مؤثرة".

وأضاف: "أنتظر من مصطفي فتحي الكتير مع سموحة لتحقيق ذاته واستعادة مكانته الطبيعية من جديد".