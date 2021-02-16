شكرا لقرائتكم خبر عن شيحة: الإسماعيلي فيه «لعيبة كسر».. ولن أتربح من النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد شيحة وكيل اللاعبين وخبير التسويق الرياضي، إنه لم يحصل على أي مليم في أي صفقة أو لاعب محترف تعاقد معه الإسماعيلي خلال السنوات الماضية.

وأعلن شيحة، في تصريحات تليفزيونية مع برنامج «في الجول» أنه مشجع اسماعيلاوي، ولم ولن يتربح من وراء النادي مهما كلفه ذلك.

وأبدى شيحة استياءه مما آل اليه حال الفريق بسبب بعض اللاعبين الذين وصفهم «بالكسر»، موكدا انه غير مصدق لما يحدث داخل النادي الاسماعيلي بإعارة نجوم خط هجومه بفريق الشباب والتعاقد مع لاعبين لا يصلحون للعب كرة القدم.