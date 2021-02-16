شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: رئيس الأهلي الأسبق أنسب شخص لرئاسة اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن كل من تولوا رئاسة اتحاد الكرة خلال السنوات العشر الماضية فشلوا في إدارة الاتحاد، وعلي رأسهم الراحل سمير زاهر وجمال علام ولم ينجح في مهمته سوى عصام عبدالمنعم.

وأوضح عامر، في تصريحات لبرنامج في الجول: «حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، هو أنسب شخصية رياضية لرئاسة اتحاد الكرة، وأتمني أن أراه رئيسا للجبلاية هو أو حسن مصطفي».